شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير يفوز بجائزة المبنى الأخضر لمنتدى البيئة والتنمية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس العربى للمياه -اليوم -أسماء الفائزين بجائزة منتدى البيئة والتنمية 2022 الذي ينظمه المجلس وذلك على هامش أعمال المنتدى المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الطريق إلى شرم الشيخ - مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27".

وقام الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز .

وصرح الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه ورئيس لجنة تقييم الجوائز، بأنه تقدم للجائزة التى اطلقت تحت عنوان "أفضل الممارسات فى مجال الإستجابة للتغيرات المناخية والتكيف والتخفيف من حدة أثارها السلبية على الموارد المائية والنظم البيئية "، نحو 31 متسابقا من مختلف الدول العربية فى المجالات الخمسة للجائزة ,والتى تضمنت "المبنى الأخضر , والحد من النفايات، والتكيف والتخفيف للتغير المناخى، وأفضل الممارسات للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها، ونحو صافى الصفر .

وقال الدكتور وليد عبد الرحمن :إن لجنة من الخبراء المتخصصين قامت بفحص كل الأعمال المقدمة واختيار الفائزين ، وقد فاز فى المسابقة"مشروع المتحف المصرى الكبير "كأفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر "، حيث قام عاطف مفتاح المشرف على تنفيذ المشروع بتسلم الجائزة وسط تصفيق حاد من الحاضرين عندما شاهدوا فيلما تسجيليا عن المشروع ومراحل تنفيذه .

وأكد اللواء عاطف مفتاح ، أن نسبة تنفيذ المتحف بلغت 100%,وانه تم البدء فى إدخال القطع الأثرية إليه ، كذلك تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي والواجهات الخارجية لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 98%.

وقال إنه جارى إدماج كل أبعاد البناء الأخضر والتنمية المستدامة بمشروع المتحف بما فيها الحصول على شهادات البناء الأخضر، بما يتماشى وقيمته الحضارية وكونه أحد أهم وأكبر متاحف العالم,مشيرا إلى رفع كفاءة ترشيد المياه والطاقة داخل المتحف عن طريق إعادة استخدام المياه وتقليل استهلاكها وخاصة تلك المستخدمة بالزراعات وكذلك نظام القياس والكشف عن التسريب وخفض الحرارة المختلفة واستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن اعتماد المتحف كمبنى أخضر يشمل كذلك سبل إدارته وجودة البيئة الداخلية عن طريق تحسين اداء التهوية واستخدام التهوية الطبيعية وحسابات تدفق الهواء التى يجب ان تتوافق مع الحد الأدنى من معدلات التهوية المطلوبة.

وفى فرع مسابقة "الحد من النفايات" فاز بالجائزة الدكتور جمعة عبد الجواد محمد على استاذ مساعد الكيمياء الفيزيقية – كلية العلوم – جامعة الازهر بأسيوط بينما فاز الدكتور سعيد الحسن الخزرجى مؤسس شركة مانهات بالامارات العربية المتحدة بجائزة " نحو صافى الصفر".

وفاز مشروع "محطة بحر البقر لمعالجة المياه "بجائزة التخفيف والتكيف مع التغير المناخى"، وتسلم الجائزة الدكتور محمد هيكل خبير المياه – أوراسكوم الشركة التي انشأت وتقوم يإدارة المحطة.

وفاز الدكتور محمد الحجرى استاذ مساعد ورئيس قسم الرى والصرف وادارة الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمصر بجائزة "افضل الممارسات للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها".

كما فاز بشهادات تقدير عن الأعمال الواعدة والتي يمكن تطويرها فى الفرع الخامس للجائزة الخامسة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها , كلا من :الدكتورة وسام عصام الصاوى "معهد بحوث الهندسة الزراعية – مصر " والمهندس على محمد عقلان " من اليمن" وهو باحث فى مجال الطاقة والعلوم البيئية بجامعة جروننجن بهولندا .جائزة الإبتكار" لمواجهة التغير المناخى.