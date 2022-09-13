شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى بمسجد الرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، أول مقرأة لكبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى من طريق الشاطبية اليوم الثلاثاء، من مسجد الرحمة بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، حيث افتتحت التلاوة بسورة يوسف.

حضر المقرأة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ هانى السباعى مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ عبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وجمع من السادة أئمة وزارة الأوقاف، ورواد المسجد.

وفى مفتتح جلسة التلاوة أعرب الدكتور عبد الكريم صالح عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته للقرآن الكريم وأهله، كما قدم الشكر لوزير الأوقاف على رعايته لأهل القرآن وتشجيعه الدائم لهم على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه، مع ما رأيناه من تنويع فى تلاوات القرآن الكريم، حيث انطلقت مقرأة كبار القراء برواية حفص عن الإمام عاصم، ثم تنطلق هذه المقرأة برواية ورش عن الإمام نافع، بما يؤكد أن مصر هى دولة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم قرئ بمصر، حيث إن الإمام ورش (رحمه الله) ولد وتوفى بمصر.