لسكان هذه المحافظات.. بيت الزكاة يفتح باب التقدم للحصول على مساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فتح باب التقدم للحصول على مساعدات للمستحقين من أبناء محافظات "جنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر"

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، اليوم، أنه يحق للمستحقين في هذه المحافظات التقدم بطلبات الحصول على المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات من خلال الرابط التالي :- هنا

وأشار إلى أن تلقي طلبات الحصول على المساعدات من يبدأ من اليوم ١٣ سبتمبر ولمدة عشر أيام، ويتم بعدها فحص جميع طلبات المتقدمين تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لهم.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات بتقديم إعانات لمستحقي الزكاة والصدقات في كافة المصارف الشرعية للزكاة وذلك من خلال تقديم الآتي: دعم نقدي للأسر المستحقة وإعانة الأيتام وإعانات صحية وطبية، وصلات المياه النظيفة وبناء وترميم بيوت غير القادرين وفك كرب الغارمين والغارمات ومساعدات لزواج غير القادرات ودعم المرأة المعيلة وإغاثة من تعرضوا للكوارث.

ويأتي هذا الاعلان في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساعدة المستحقين في المحافظات الأكثر احتياجا، على أن يتم فتح باب التقديم لباقي المحافظات تباعا.​