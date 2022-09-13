رئيس الوزراء يتابع بعض ملفات عمل هيئة الشراء الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي من بينها مقترح التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، فضلا عن توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، كما تناول رئيس هيئة الشراء الموحد عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023) ، وغيرها من ملفات العمل.

واستهل اللواء طبيب بهاء زيدان، اللقاء بالحديث عن التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) خلال المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) في المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.

وأكد اللواء بهاء زيدان في السياق نفسه، أن المشروع يسهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا، خلال اللقاء، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ وذلك من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السوداني.

وسلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أشار خلاله إلى أنه جار عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، بالإضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التي اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان إلى أنه جرى اتفاق مبدئيّ على الشراكة مع عدد من الشركات التي توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.

أما ما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، فأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع عدد من الجهات، والتي من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم في المنطقة الحرة بمصر، وذلك من خلال ممثلي تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة لتحقيق التكامل في الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة.

وانتقل رئيس هيئة الشراء الموحد للحديث عن مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، حيث أشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة؛ من أجل بدء تنفيذ المبادرة في دولتين من دول القارة الأفريقية بشكل مرحليّ، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، حيث استقر الأمر على بدء التنفيذ في دولتي بوروندي، وجنوب السودان، وجار العمل لاستكمال الإجراءات حيال ذلك.

وعرض اللواء طبيب بهاء زيدان رؤية هيئة الشراء الموحد حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023)، التي تتحدد في التكامل مع الأشقاء في دول القارة الأفريقية؛ من أجل تلبية الاحتياجات في المجال الطبي، وضمان وصول المنتجات الطبية اللازمة إلى هذه الدول، بالإضافة إلى نقطة أخرى أكثر أهمية تتمثل في فتح أسواق جديدة للشركات المصرية بدول القارة.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية؛ من أجل استكمال جميع خطط هيئة الشراء الموحد في تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نوع من التكامل مع أشقائنا الأفارقة، في إطار حرص فخامة الرئيس على تحقيق هذا الهدف الأصيل في مختلف القطاعات والمجالات.

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