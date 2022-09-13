شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: التطعيمات تقلل من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى محمدى مدير مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، أن التطعيمات تحمى من الإصابة بالأمراض الفيروسية بالإضافة إلى أنها تساهم فى تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية والاستخدام المفرط لها.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى لـ"الخليج 365": "التطعيمات تحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وهو ما يساهم فى تقليل مقاومة البكتيريا لها وتحتفظ بقدرتها على القضاء على الفيروسات".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.