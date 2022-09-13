شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

وفي سياق متصل، تعد كافة الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في مصر، مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وكذلك قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها مستشارون دائمون للمُتابعة والتقييم، كما تعد كافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات.