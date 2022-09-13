شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: تطبيقات وهمية تزعم حجز تذاكر القطارات للنصب على الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة السكة الحديد بيان منذ قليل، نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. وبإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والابلاغ الفوري، لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.