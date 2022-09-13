شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الثلاثاء كالتالى:- ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الثلاثاء كالتالى:- ‏‎ - الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيهات. ‏‎- فاصوليا 15‎ جنيها. ‏‎- بامية 27‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها. ‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه. - البامية 25 جنيها