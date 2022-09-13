شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة قياس الضوضاء وملوثات الهواء بالمطارات المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن البدء فى توفير أجهزة محمولة لقياس الضوضاء وملوثات الهواء والتى تأتى ضمن خطة ‏تطوير المنظومة البيئية بالمطارات المصرية‎.‎

ياتى ذلك من خلال استراتيجية وزارة الطيران المدنى للحفاظ على البيئة وفقاً لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالاهتمام بقضايا البيئة وفقا لرؤية الدولة المصرية من أجل الحد من التلوث البيئى وتحقيق أهدافالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع فى مقدمة أولوياتها الاهتمام بملف الحفاظ على البيئة حيث أن قياس الأثر البيئى بالمطارات المصرية والحد من التلوث بكافة أنواعه يساهم فى تحقيق أعلى معدلات السلامة البيئية والتى من شأنها أن تزيد من مكانة المطارات المصرية كوجهات مفضلة للسفر، وكذلك فى تشغيل الرحلات الجوية منها وإليها وفقاً للتصنيف العالمي للمطارات.