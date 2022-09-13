البحث العلمى: فتح باب التقدم لحاضنة كابيتال لدعم الابتكار وريادة الأعمال

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم "لحاضنة كابيتال" ومقرها مبنى الأجهزة العلمية التابع لأكاديمية البحث العلمى بالمركز القومى للبحوث، هى إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "إنطلاق" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والممول من الأكاديمية، ولجميع المهتمين يجب الإطلاع على الشروط حيث سيتم تلقى طلبات التقديم اعتباراً من اليوم وحتى 30 أكتوبر 2022 من خلال الرابط التالى https://capital.reactor.ws/

وتقوم الحاضنة بمساعدة رواد الأعمال الذين يمتلكون فكرة أو إبتكار فى أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة، وتعتبر الحاضنة أحد عوامل الدعم فى برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة و بالتالى خلق فرص عمل ذات مردود على الإقتصاد المحلى وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة و تقديم قيمة حقيقية مبتكرة للمستهلك.

وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمى اليوم أن الهدف من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة على لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستي.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" أصبح يغطى معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ويهدف برنامج "انطلاق" إلى التوسع فى جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة فى مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة وهى فترة الاحتضان، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التى يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجارى، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين فى التوجيه.