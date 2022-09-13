شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ندوة توعوية حول حقوق العمالة غير المنتظمة والسلامة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بشأن عقد ندوة توعوية بأحد مصانع المحافظة حول حقوق العمالة غير المنتظمة من حيث التشغيل والرعاية الصحية والاجتماعية، وتأمين العمال في محل عملهم من حيث السلامة والصحة المهنية.

وأوضح هشام ابو زيد مدير المديرية بسوهاج في تقريره اليوم الثلاثاء، أن الندوة تطرقت إلى اجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لما ورد في أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون والقرار رقم 162 لسنة 2019 في هذا الشأن.

وأضاف مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة القوى العاملة بتكثيف الندوات التوعوية في المنشآت كثيفه العمالة التي تمثل خطورة، كما تم الاستماع للعاملين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلا عن الحديث عن الحد من مخاطر بيئة العمل.

حضر الندوة كلا من: خلف عبد الرحيم مدير ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، ورفعت محرز موجه السلامه والصحه المهنيه ، وناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر ،مايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر .