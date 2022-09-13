شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإنسانية للبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية شملت زيارة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وخلال الجولة لحظ زحامًا أمام مكتب شئون الخريجات فقام على الفور باستيضاح الأمر والوقوف على سبب الزحام، موجهًا بتيسير استخراج شهادات التخرج، واستلامها في نفس اليوم؛ تيسيرًا عليهن، خاصة أنهن يأتين من محافظات بعيدة.

وعلى الفور وعدت الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، بتوفير عدد أكبر من الموظفات من مختلف إدارات الكلية؛ لسرعة تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

من ناحية أخرى قام نائب رئيس الجامعة بحضور مجلس قسم اللغة الأوردية بالكلية؛ حيث ناقش فكري آلية النهوض والارتقاء ورفع تصنيف قسم اللغة الأوردية بجامعة الأزهر، بوصفه من الأقسام العريقة والمتميزة.

وناقش أيضا آلية النهوض والارتقاء بالبحث العلمي باعتباره المرآة الحقيقية للتقدم العلمي، كما ناقش أيضًا آلية تطوير مجالس الأقسام العلمية من خلال اختيار الموضوعات العلمية الرصينة والانفتاح على الجامعات الأخرى في طرق التحكيم والتقييم للأبحاث واختيار أصحاب الكفاءة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على أن الإخلاص هو السبب الرئيس لنجاح أي عمل، وأن العمل بروح الفريق الواحد ينعكس إيجابيًّا على أسرة القسم والكلية والجامعة.

وفي ختام اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وتوجيه الشكر له على توجيهاته ومتابعته الدائمة والمستمرة لكليات فرع البنات بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن قسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة كان في طليعة الأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً فقد فاز قسم اللغة الأوردية بجائزة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، والتي أقيمت منذ عدة شهور تحت عنوان: (ترجم وأبدع) حول ترجمة رواية القرية للكاتب انتظار حسين.