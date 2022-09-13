شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 100 ألف جنيه رسوم شحن الفحم الحجرى من جهة البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة البيئة رقم 161 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/28العدد 209، ونشر فى العدد 202 الصادر بتاريخ اليوم 13 سبتمبر سنة 2022، الخاص المصروفات الإدارية والرسوم لشحنات الفحم الحجري أو البترولي، وأنواع التفريع أو إعادة الشحن من جهة البحر ( يد بحر ) أن تكون المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة ، 100 ألف جنيه .

وجاء نص القرار كالتالى "بعد الاطلاع علـى قـانون البيئـة الـصاـدر بـالقرار رقـم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الـوزاري الحالي وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 275 لسنة 1997 پـشأن اختصاصات وزير البيئة ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 203) المنعقدة بتاريخ 2022/۸/4 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019 بشأن المصروفات الإدارية والرسوم لشحنات الفحم الحجري أو البترولي ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شـئون البيئـة بجلسته رقـم ( 58 ) المنعقدة بتاریخ 2021/12/22؛ وعلى المذكرة المعروضة من الوحدة الفنية لأمور الفحم الحجري أو البترولي ولصالح العمل ومقتضياته.

المادة الأولى يضاف للجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقـم 61 لسنة 2016والمعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019المشار إليهما البند التالي أن أنواع التفريع أو إعادة الشحن من جهة البحر ( يد بحر ) أن تكون المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة ، 100 ألف جنيه

كما نصت المادة الثانية أنه ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا مـن تــاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.