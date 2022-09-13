شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يشارك اليوم باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومن المقرر حضور وفد من مجلس نقابة الأطباء مكون من الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة والدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد السيد والدكتور خالد أمين والدكتور أحمد نوار أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.

وتنظر اللجنة العليا للتكليف الأمور والسياسات المتعلقة بنظام تكليف الأطباء وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه أطباء التكليف.

قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة متابعة شؤون التكليف بنقابة الأطباء أن اللجنة تلقت عديد من شكاوى أطباء التكليف خاصة في المناطق النائية، منها شكاوى أطباء الوادي الجديد من عدم توفير وجبات غذائية لهم وأماكن إقامة مناسبة، وشكاوى أطباء إدارة ادفو غرب بمحافظة أسوان من عدم صرف مستحقاتهم المالية عن المناطق النائية ونوباتجيات السهر والمبيت، وأضاف د. أحمد السيد أنه من المنتظر عرض هذه المشاكل أثناء اجتماع اللجنة العليا للتكليف.

يذكر أن وزير الصحة والسكان وجه مسوؤلي وزارة الصحة بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة شؤون أطباء التكليف وتشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتحديد مواعيد دورية لانعقادها لبحث وحل مشكلات الأطباء وتعميم تعليمات بقيام إدارات المنشآت الصحية بالابلاغ بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها، وذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان مع وفد نقابة الأطباء 28 أغسطس الماضي.