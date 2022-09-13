"مسعد" يطلب تطليق زوجته: "عايزاني أسيب الشغل وأقعد في البيت أخدمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "مسعد. ه" 30 سنة، ميكانيكي سيارات، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجته "أسماء. م" طالب فيها بتطليقها "بتنام وتسيب بنتي تنزل الحضانة لوحدها".

قال الزوج في دعواه التي حملت رقم 394 لسنة 2021: اكتشف صفات زوجتي السيئة بعد 8 سنوات زواج "اتجوزنا بعد قصة حب استمرت سنة بعد ما شوفتها ملتزمة وبشوشة ومتدينة لكن طلعت غير كده بعد الزواج".

أضاف صاحب الدعوى: زوجتي كسولة ولا تريد التحرك من مكانها "عايزاني أسيب الشغل واقعد في البيت أخدمها"، وعندما واجهها ردت "بحب أنام وبتعب بسرعة ومبقدرش أتحرك من مكاني.. واتجوزت عشان أرتاح".

واصل: "بعد أن رزقنا الله بطفلتنا التي جعلتني أكمل حياتي الزوجية معها، وصلت طفلتنا إلى سن الحضانة، حتى بدأت أقوم بتوصيلها لإحدى الحضانات القريبة من شقتنا، وبعد تغير نظام عملي كنت أترك المنزل لعدة أيام وبعد عودتي وجدت طفلتي تذهب إلى حضانتها بمفردها".

اختتم الزوج: حينما تحدثت مع زوجتي علمت أنها تنام وتترك الطفلة تنزل وحيدة من الشقة، غير مهتمة بإمكانية تعرضها للخطر، حينها لم أفكر كثيرًا وطالبتها بإنهاء حياتنا بالطلاق لكنها رفضت، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى تطليقها، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.