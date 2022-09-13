رئيس مجلس النواب يشارك في احتفالية اليوبيل الفضي للإعلان العالمي للديموقراطية بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد قليل إلى جنيف، للمشاركة في الحلقة النقاشية التفاعلية التي يقيمها الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على صدور الإعلان العالمي للديموقراطية.

ومن المُقرر أن يشارك رئيس مجلس النواب كمُتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التفاعلية، بحضور ومشاركة بارزة من الخبراء في مجال الديموقراطية والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، حيث سيُلقي كلمة عن واقع الديموقراطية في الوقت الحالي، ويستعرض خلال تلك الكلمة مُحددات الرؤية الوطنية المصرية تجاه تعزيز الديموقراطية، والخُطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد.

ومن المُقرر أن تشهد زيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأولى من نوعها إلى مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف زخماً سياسياً مُكثفاً، من خلال عقد سلسلة من المباحثات مع مسئولي الاتحاد البرلماني الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية التاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء قرب حلول ذكرى مئوية العلاقات بينهما.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يحتفل كل عام في شهر سبتمبر بذكرى صدور الإعلان العالمي للديموقراطية، والذي صدر بالقاهرة أثناء استضافاتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في سبتمبر عام 1997.