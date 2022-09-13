برلماني: الحوار الوطني فرصة تاريخية وترجمة للجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الأحزاب السياسية فرصة تاريخية للمشاركة جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية في صناعة المستقبل، بدعوته جميع الفئات والأطياف والقوى السياسية المصرية إلى الجلوس على طاولة الحوار الوطني تحت شعار (إن الوطن يتسع للجميع).

وقال أبو زيد إن جلسات الحوار الوطني مبشرة للغاية وتحقق نتائج ملموسة على الأرض من أجل الدخول إلى الجمهورية الجديدة، مشيداً بنتائج جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني وما نتج عنها من قرارات واختيارات ذات كفاءة ولها باع طويل في العمل الوطني ومتوازنة وتعبر عن التنوع وتمثيل لكل مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني، كما أنها تأكيد على الجدية وأن الحوار الوطني سيكون شاملًا ويضم مختلف الألوان والأطياف السياسية والقضايا الفكرية المختلفة .

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحوار الوطني يُعد خطوة جادة للحياة السياسية في مصر، وأنه ترجمة للجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، كما أنه يأتي في إطار استكمال الدولة مسيرة الإصلاح الوطنية التي شرعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لبناء الشخصية المصرية الحديثة بناء على مخرجات ومعطيات جادة تكون إضافة للجمهورية الجديدة.