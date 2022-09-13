أمين سر "صناعة النواب": التجمعات الصناعية خطوة جادة لتعزيز الصناعة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، بتأكيده أن الوزارة تحرص على تنمية وتطوير كل التجمعات الصناعية، قائلًا: الدولة المصرية تسعى لإنشاء العديد من المجمعات الصناعية باعتبارها خطوة جادة لتعزيز الصناعة المحلية.

وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة للاستفادة من التجمعات الصناعية، لتعزيز القطاع الصناعي والدفع بالصناعة المحلية للأمام وتوفير مختلف الخدمات له؛ الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والعالمية.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن التجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تعد إحدى الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلي وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.

وتابع أبو زيد: التجمعات الصناعية هي الطريق الأسرع في تحقيق النمو الصناعي الذي تنشده الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي، لتلبية احتياجات السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.