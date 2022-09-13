شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد نحو 6000 كلم مربع من القوات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني استعاد نحو 6000 كلم مربع من القوات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، عن عدم وجود آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان "الكرملين" يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات ويعتبرها ضرورية - "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض.. ونواصل التأكيد على عدم وجود أي أرضية لمثل هذه المفاوضات".

وفيما يتعلق بعلم الرئيس الروسي بما يجري على الأرض في أوكرانيا، أكد بيسكوف: "أن الرئيس بوتين على إطلاع بكل ما يجري في أوكرانيا، ويحصل على تقارير بهذا الشأن دائما".