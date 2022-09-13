شكرا لقرائتكم خبر عن التغير المناخي والبيئة محور اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط بمركز أنافورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار برنامج "موسم الخليقة" بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، أجتمع كثيرون من المهتمين بالتغير المناخي مساء الأحد 11 سبتمبر فى مركز أنافورا، بطريق مصر الإسكندرية حول الاهتمام بالبيئة و رعاية الطبيعة التي خلقها الله و كان عنوان اللقاء "الله يحدثنا من خلال الطبيعة".

وألقى كلمات فى هذا اللقاء جرجس إبراهيم صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكرى الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس بولس جرس الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر، وتحدثوا عن الاهتمام بالطبيعة من خلال كلمة الله.

وفى نهاية اللقاء قدم الأنبا توماس ميثاق أنافورا للاهتمام بالخليقة الذى كان قد تم إعلانه فى سنة 2016 و أعيد أعلانه في 2019 والآن في 2022 يتم إعلانه في إطار تزايد إدراك الخطر الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الكون بسبب تلوث البيئة.



القس رفعت فكرى



مجلس كنائس مصر والشرق الأوسط



جانب من الصلوات