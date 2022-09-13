رئيسة قومي المرأة تطالب بالتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لتأثيرها على مواجهة التغيرات المناخية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية رفع الوعي بين الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية لأهميتها للمرأة والطفل، ومدى تأثيرها وانعكاسها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتورة باربرا رامبوسك، مدير الشمول الاقتصادي والمساواة بين الجنسين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة والفتيات من الأجيال والفئات المختلفة في هذا المؤتمر المهم مشجعة للغاية، وتدعو للتفاؤل بمستقبل مشاركة المرأة خلال السنوات والأحداث القادمة، مستعرضة استعدادات الدولة المصرية ليوم المرأة والذي من المقرر أن يتضمنه مؤتمر المناخ القادم.

ولفتت إلى أهمية رفع وعي الأجيال القادمة بقضية التغيرات المناخية، من خلال تضمين المناهج الدراسية معلومات حول القضية، إلى جانب تنظيم معسكرات ابتكارية تساعد في إشراك الأجيال الجديدة في إيجاد حلول فعالة ومبتكرة لمواجهة تداعياتها.

وشددت على ضرورة أن يكون هذين المحورين من الخطوات الأساسية التي سيتم اتخاذها لمواجهة تلك التداعيات على دولنا، وأن يتم ذلك بالتوازي مع دور وسائل الإعلام التي تعد عاملا أساسيا في رفع وعي المجتمع بهذه القضية.

ومن جانبها، استعرضت السيدة باربرا رامبوسك مجموعة من المقترحات والاستعدادات والمبادرات التي سيطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركته في فعاليات يوم المرأة خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.