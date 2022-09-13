الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم النباتي حتى نهاية نوفمبر ولجنة لمواجهة السحابة السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما قرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم النباتي نهائيا اعتبارا من الشهر الجاري وحتى 30 نوفمبر القادم بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنه بنطاق كلا منهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت.

ووجه راشد كذلك بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفة في أي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربي والجنوبي ومحور 26 يوليو وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أي حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الي جانب المرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعة مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي.

وشمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع في تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية في إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز

وعضوية مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكوى أو استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فوريا وإرسال تقرير أسبوعي إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة أيضا تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.