اليوم.. المرافعة في محاكمة 26 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستمع الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، للمرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور محمد عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

وكذلك إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.