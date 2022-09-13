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للمحامين.. خطوات قيد الدعاوى إلكترونيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت محكمة شمال الجيزة الابتدائية عن إمكانية قيد الدعاوى عن بُعد "إلكترونيا".

وحددت المحكمة خطوات تفعيل الحساب للمحامين كالتالي:

1 - الدخول على موقع منصة مصر الرقمية (هنــا).

2- اختيار "خدمات المحاكم"

3- تسجيل دخول المحامي

4- دفع الرسوم المطلوبة 100 جنيه سارية لمدة عام من تاريخ القيد

5 - التوجه مرة واحدة إلى مقر المحكمة لتفعيل حسابه وتوقيع الإقرار المطلوب

إجراءات قيد الدعوى عن بُعد:

1 - الدخول على منصة مصر الرقمية

2 - اختيار "خدمات المحاكم"

3 - اختيار "قيد دعوى"

4- عن طريق اتباع خطوات بسيطة يتمكن المحامي من إنهاء إجراءات القيد عن طريق ملئ الحقول المطلوبة ويحصل على رقم طلب قيد دعوى في ذات الوقت

5- يتم مراجعة المستندات بمعرفة المحكمة وكذلك الطلبات الخاصة بالدعوى وتقدير الرسم وإرسال الرسم المطلوب للمحامي

6- يسدد المحامي الرسم المطلوب

7- تقيد الدعوى بعد سداد الرسم ويرسل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة المحددة للمحامي

8 - يقدم المحامي أصول المستندات لمضاهاة الصور المرفقة بالدعوى والتوقيع عليها من الموظف المختص والإعلان وذلك عن طريق شباك مخصص "للقيد عن بُعد"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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