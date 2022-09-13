شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:23
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:00
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:52 م
وقت صلاة العشاء 7:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:11