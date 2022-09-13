شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتفاعل مع مشكلات المصريين بالخارج بسرعة وجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن كافة التحديات التي تواجه المصريين تتعامل معها الوزارة بمنتهي الجدية من خلال التواصل الدائم مع الأشقاء والأخوة حول العالم، حيث إن مصر إحدى أكبر الدول التي تتمتع بعلاقات مع جميع الدول، ويتم التواصل مع كافة الأنظمة لتذليل أي نوع من أنواع العقبات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الوزارة لديها وحده خاصة بالشكاوى ويتم التواصل فيها على مدار الساعة لحل كافة المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج، "عاملين نبطشيات للتفاعل مع الأزمات بمنتهي الجدية".

وأوضحت أنه ومع وصول المشكلة إلى شبه أزمة فيتم التعامل معها مع الحكومات المختلفة من أجل تذليل كافة المشكلات التي قد تواجه المصريين في الخارج.