أمطار غدا وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام حتى الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار 6 أيام مقبلة اعتبارا من الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 وحتى الأحد 18 سبتمبر 2022.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 1 و2 درجة مئوية.

وتوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 13 سبتمبر

- فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.