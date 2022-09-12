مؤسسة حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع البريد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري بروتوكول تعاون يتم بموجبه صرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعمًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن البروتوكول يأتي في إطار جهود التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة البريد المصري والتي بدأت العام الماضي وذلك من خلال تفعيل خدمات التبرع للمؤسسة عبر منافذ البريد بكل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات التحويل النقدي للأسر الأكثر احتياجا والتي تم تتويجها بتوقيع البرتوكول اليوم، بالإضافة التعاون بشأن تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ضمن جهود تقديم الدعم الاجتماعي التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدءا من الأول من سبتمبر على أن تقوم مؤسسة حياة كريمة بصرف المعاشات الشهرية للمستحقين في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع القرى المصرية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القرى وتعظيم قدراتها بما يوفر حياة كريمة لمواطنيها.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة حياة كريمة له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في توصيل الإعانات الشهرية للأسر التي تحددها مؤسسة حياة كريمة في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات عبر مكاتب البريد والتي يبلغ عددها أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الإعانات لمستحقيها بكل سهولة ويسر.

وقع البروتوكول، عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية، وعهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالبريد المصري ووفد من مؤسسة حياة كريمة يضم الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي، وسيمون ناصر، وأحمد أمجد، رؤساء القطاعات بمؤسسة حياة كريمة.

‏ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات المجتمع، ‏وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قرى الريف المصري بمحافظات الجمهورية والتي تعتبر أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.