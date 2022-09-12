بعد استغاثتها على فيسبوك.. مصدر بـ"زايد التخصصي" يكشف حالة زوج الإعلامية دعاء فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن زوج الإعلامية دعاء فاروق محجوز حالياً داخل المستشفى، وحصل على كافة الخدمات الطبية وفقًا لبروتوكول عمل المستشفى دون ثمّة تقصير.

كانت الإعلامية دعاء فاروق نشرت تدوينة عبر حسابها أثارت تفاعلا واسعا قالت فيها: "طيب مضطرة لأول مرة استغيث جوزى بينزف نزيف شديد وأنا في طوارئ مستشفى زايد التخصصي حد يلحقني".

وأضاف المصدر لمصراوي، إنه جرى تقديم الخدمة الصحية لزوج الإعلامية مثلما يجري الوضع مع أي مريض آخر، بل كان الفريق الطبي سباقًا لذلك لإيقاف النزيف الذي يعاني منه.

ورفض المصدر ذكر المزيد بشأن الحالة المرضية لزوج الإعلامية.

وعلى إثر الاستغاثة، تدخلت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، للتواصل مع المستشفى والإعلامية والاطمئنان على حالة زوجها ومدى حصوله على الخدمات الصحية اللازمة، والتي كان يحصل عليها حينها بالفعل وفق المصدر.

وهذا ما أشارت إليه الإعلامية في تدوينتها بالقول: "شكرا للجميع تم الاتصال بنا من مكتب رئاسة الوزراء، شكرا لكل الناس الطيبة اللي جت وعاوزة تتبرع بالدم جزاكم الله خيرا بس مفيش احتياج للدم حاليا شكرا للجميع ولمشاعركم الطيبة دخلنا المستشفى ويتم عمل اللازم وبعتذر عن منع الزيارة شكرا للجميع".