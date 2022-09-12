وزير الزراعة يبحث مع وفد المركز الدولي للأسماك تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة: (أ ش أ):

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع المدير العام المؤقت للمركز الدولي للأسماك الدكتور أسامة ياسين، ورئيس مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك الدكتور بابا يوسف أبوبكار، والمدير القطري للمركز بمصر الدكتور أحمد نصر الله، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، والأنشطة المستقبلية المقرر إقامتها في مصر.

وأكد وزير الزراعة ضرورة أن يكون للمركز الدولي للأسماك دور ملموس في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة، كما طلب إعداد تقرير حول إنجازات المركز وأعماله خلال الفترة الماضية، ودوره في مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه، وفقا لاتفاقية إنشائه، فضلا عن إعداد خطة مستقبلية لتحقيق هذه الأهداف واستغلال الأصول المخصصة للمركز لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تطويرها، وذلك في أقرب وقت ممكن.

وأشار القصير إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في مركز البحوث الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعميق التعاون مع المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة وواضحة.

ووجه وزير الزراعة، القائمين على قطاع الأسماك بالوزارة وبالتعاون مع المركز الدولي للأسماك بمراجعة الاتفاقية الأصلية والالتزامات الموجودة بها وتحديد أدوار ومسئوليات كل الأطراف المعنية، مع الوضع في الاعتبار مردود ذلك على المزارع السمكية والمصايد الطبيعية حتى يمكن لمس النتائج المرجو تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكد وزير الزراعة ضرورة تقييم أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، قبل تجديد الاتفاقية، الخاصة باستضافة مصر للمركز لفترة جديدة.

من جانبه، أكد المدير العام للمركز الدولي للأسماك أهمية وجود المركز الدولي للأسماك بمصر وأهمية التعاون مع المؤسسات المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة، وما يطمح المركز إلى تحقيقه لخدمة القطاع السمكي.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمناء للمركز أهمية التعاون المتبادل مع الدول الأفريقية، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.. لافتا إلى أنه سيتم العمل على الانتهاء من وضع الرؤية المطلوبة، والأخذ في الاعتبار النقاط التي يجب مراجعتها ومناقشتها بصورة كاملة في الاتفاقية الخاصة بتجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك.

حضر اللقاء من الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والحسين فرحات الرئيس التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.