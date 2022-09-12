شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى الوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القمص أبرآم ميخائيل، والتمس عزاءً سمائيًا لكنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفى الوكيل الأسبق للمطرانية الأب القمص أبرآم ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بوادي حوف، والوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة، أمس عن عمر تجاوز 70 سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 29 سنة.

ولد الوكيل الأسبق لمطرانية حلوان والمعصرة فى 27 يونيو 1952 وسيم كاهنًا في 19 فبراير 1993، ورسم برتبة القمصية في مارس 2013.