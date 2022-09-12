شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع البريد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعمًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقعت مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري، بروتوكول تعاون يتم بموجبه صرف إعانات شهرية للفئات الاكثر احتياجًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن البروتوكول يأتي في إطار جهود التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة البريد المصري والتي بدأت العام الماضي وذلك من خلال تفعيل خدمات التبرع للمؤسسة عبر منافذ البريد بكل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات التحويل النقدي للأسر الأكثر احتياجًا والتي تم تتويجها بتوقيع البرتوكول اليوم، بالإضافة اليالتعاون بشأن تنفيذ اجراءات الحماية الاجتماعية التي كلف بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً ضمن جهود تقديم الدعم الاجتماعي التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدءاً من الأول من سبتمبر على ان تقوم مؤسسة حياة كريمة بصرف المعاشات الشهرية للمستحقين في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي.

كما أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد علي تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع القرى المصرية بما يساهم في الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القري وتعظيم قدراتها بما يوفر حياة كريمة لمواطنيها.

و‌‌أوضح الدكتور شريف فاروق، أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة حياة كريمة له اهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في توصيل الاعانات الشهرية للاسر التي تحددها مؤسسة حياة كريمة في شتى المناطق والقري والنجوع بكافة المحافظات عبر مكاتب البريد والتي يبلغ عددها اكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الاعانات لمستحقيها بكل سهولة ويسر.

قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية و السيدةعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالبريد المصري ووفد من مؤسسة حياة كريمة يضم الدكتورة ندي الدمياطي رئيس القطاع الطبي والاستاذة سيمون ناصر والأستاذ أحمد أمجد رؤساء القطاعات بمؤسسة حياة كريمة.

‏يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات المجتمع، ‏وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التي تخدم أكثر من ٥٨ مليون مواطن في مختلف قري الريف المصري بمحافظات الجمهورية والتي تعتبر أكبر مشروع تنموي علي مستوي العالم.