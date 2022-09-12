شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: فحص مليون و575ألف سيدة..وقاعدة بيانات للحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، أن هناك قاعدة بيانات ونظام معلومات يحافظ على الأسرة والخصوصية للحالات المصابة بأي أمراض، موضحا أن المبادرة تهدف للكشف المبكر عن الأمراض التي قد تنتقل من السيدة الحامل للجنين أثناء الحمل والولادة أو ما بعد الولادة.

وأضاف المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أنه حتى الآن تم فحص مليون و575 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

ولفت المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، إلى أن المبادرة تغطي جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال هذه المبادرة الاكتشاف المبكر لأي علامات خطورة قد تظهر على السيدة أثناء الحمل .