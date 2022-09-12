مقتل شخصين في مشاجرة الرصاص والدم بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بكرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيلين بطلقات نارية بدائرة قسم كرداسة.

انتقل العقيد تامر صالح مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى محل البلاغ، وتبين ان مشادة كلامية بسبب خلاف على أولوية المرور أشعل مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، مما أسفر عن سقوط قتيلين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث كرداسة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وإيداع الجثتين مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى جهات التحقيق.