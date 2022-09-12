طالبه بممارسة الشذوذ فقتله.. كواليس جريمة صديقين في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياة صديقه بطعنة نافذة؛ بسبب خلاف على ممارسة الشذوذ بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل داخل مسكنه بدائرة قسم المنيرة الغربية.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد وضبط الجاني.

تبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لعامل تلقى طعنة نافذة بالجسم أودت بحياته ليوجه العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، بفحص المترددين على منزله ومراجعة كاميرات المراقبة المحيط بالعقار سكنه.

بينت التحريات أن صديق المتهم وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلاف على ممارسة الشذوذ، وتمكن المقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث المنيرة الغربية من ضبط المتهم وأداة الجريمة "سلاح أبيض" وأقر بجريمته قائلا: "كان عايز يمارس معايا الشذوذ فقتلته".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.