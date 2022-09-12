وزير الداخلية يستقبل منسق الأمن الوطني بسنغافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، تيو تشى هين - الوزير أول المُنسق للأمن الوطنى بجمهورية سنغافورة والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وتم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المُشتـرك ، وقد أعرب الوزير الضيف فى بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتى تأتى فى إطار العلاقات المُتميزة التى تربط بين الجانبين ، مُشيداً بالحالة الأمنية المُستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المُتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية ، مُؤكداً على تطلعه إلى تعزيز وتطوير آُطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة ، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب ، للإستفادة من الخبرات الأمنية المُتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى هذا المجال .

ورحب وزير الداخلية المصري - بزيارة الوزير الضيف ومُرافقيه للقاهرة مُشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثُنائى فى شتى المجالات ، مُؤكداً حرصه على الإرتقاء بمستويات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات فى مجالات مُكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها ، للإستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة .