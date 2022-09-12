شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، "تيو تشي هين" كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة، مشيداً بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، ومؤكدًا على اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، منوهاً في هذا الصدد بزيارة سيادته الأخيرة لسنغافورة في مارس الماضي والتي التقى خلالها كذلك بكبير الوزراء السنغافوري.

وأضاف أبو زيد بأن اللقاء تناول أيضاً أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي، حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي. وفى هذا الإطار، أعرب الوزير شكري، الرئيس المعين للمؤتمر، عن تطلع مصر لمشاركة سنغافورة على أعلى مستوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أيضاً أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تم استعراض رؤى الجانبين لسُبل تحقيق الاستقرار والأمن في العديد من مناطق النزاعات.