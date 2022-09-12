محافظ الجيزة يتفقد نسب الأعمال بمحور الفريق كمال عامر.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور الفريق كمال عام، بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة، رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك فى أطار خطه الدولة نحو فتح شرايين مرورية لتسهيل حركه المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن محور الفريق كمال عامر سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية حيث يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث، مشيراً أن المحور يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي الى جانب ربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع ( مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة ).

كما أكد المحافظ على تقدم نسب التنفيذ سواء بالقطاعات العلوىة او بالمسار وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور حيث يتضمن المشروع إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

حرص محافظ الجيزة، على معاينة نسب التنفيذ على أرض الواقع وجهود إزالة المنشأت المتعارضة مع الأعمال وذلك بعد تعويض أصحابها الى جانب تقديم كافه سبل الدعم وتذليل العقبات التى تواجه الاعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء منها.

كما تفقد المحافظ سير العمل بالطريق السطحى لمحور كمال عامر بنطاق حى العمرانية وبولاق الدكرور ومتابعة تنفيذ الأعمال بطريق الخدمات بدءاً من منطقة نصر الدين بحى العمرانية ومرورا بمنطقة المشابك ومحطة مترو فيصل وابوقتاتة والتى وجه خلالها المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق وتركيب أعمدة إنارة.

كما تفقد المحافظ سير الأعمال بالقطاعات الكائنة أسفل المحور بمناطق أرض اللواء بحى العجوزة والتى تفقد خلالها مواقف سيارات السرفيس الجديد الذى يخدم قطاعات أرض اللواء 1 و2 وناهيا والذى أقامته المحافظة لتوفير وسائل تنقل للمواطنين بصورة حضارية.

وعاين محافظ الجيزة ومرافقيه أماكن الأكشاك الحضارية والساحات أسفل المحور بقطاع أرض اللواء موجهاً برفع كفاءة الأسوار على الجانبين ورفع نواتج الاعمال أولا بأول بالاضافه الى المتابعه الدورية والصيانة والحفاظ على حالة النظافه بالساحات.

وخلال الجولة أستمع المحافظ لشكاوى عدداً من المواطنين الخاصه بالمصعد الكهربائى لكوبرى مشاه أرض اللواء والتى كلف خلالها المحافظ رئيس حى العجوزة بسرعة صيانة وتشغيل المصعد والسلم الكهربائي للكوبرى للتسهيل على المواطنين خاصه من كبار السن.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والسادة أعضاء مجلس النواب محمد الحسينى وحسام المندوة ومحمود توشكى و هويدا خالد مدير مديرية الإسكان ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية ورئيس هيئة النظافه ورئيس جهاز السرفيس وممثل من إدارة مرور الجيزة .