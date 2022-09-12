شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعاون مع الهيئة الإنجيلية في مكافحة عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف بشأن عقد لقاء مع ممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية بالمحافظة لبحث سبل التعاون بين المديرية والهيئة في مجالات مكافحة عمالة الأطفال والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين حول هذا الشأن .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف في تقريره ، اليوم الاثنين ان البروتوكول الموقع بين المديرية والهيئة يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة فضلا عن زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف مدير المديرية ، ان الهيئة تعمل على المساهمة في خفض معدلات البطالة وتنمية قدرات ومهارات الشباب لزيادة فرص التشغيل ومعاونتهم على الحصول على فرص عمل ملائمة لزيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية .