أخبار مصر

رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يزورون متحف الحضارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يزورون متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وقام بالترحيب بهم وتعريفهم بالمتحف ونشأته وأنشطته وفعالياته المختلفة ودوره كصرح حضاري وثقافي.

 

كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف حيث قام الأستاذ سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية بشرح أهم المعروضات الأثرية والتراثية، والتي تحكي قصة إبداع الشخصية المصرية عبر العصور وحضاراته من قبل التاريخ وحتي وقتنا الحاضر .

 

واختتم الضيوف الزيارة بمشاهدة بانوراما المتحف المطلة على بحيرة عين الصيرة، كما قدم الدكتور أحمد غنيم للمستشار بولس فهمى رئيس الوفد هدية تذكارية عبارة عن كتيب المتحف والكتالوج الخاص بالمومياوات. 

 

وأعرب الضيوف عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز المتحف موجهين الشكر والتقدير لإدارة المتحف على ما يبذلونه من جهد لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافي وحضاري وتعليمي .

 

2afa562a-81f0-45b1-b7f4-c6ea1e972c27

 

 

9ddc0de2-f7cb-4dd5-8c6b-2f9e8d0c86c8

 

 

55fc34cf-2638-4bc6-ae41-ac61b8254df8

 

 

636508d1-a7ce-48dc-b132-ec2c792457d5

 

 

957965fb-0ff5-46c8-a45b-f5c1f64bba22

 

 

dec40e6d-343b-4258-b1a7-71d7f71fbf26

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا