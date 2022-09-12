شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تعلم مهارات الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر الوزارة، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر والسعودية، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، و أشاد الوزير بالعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في التعليم.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير مراحل التعليم المختلفة، من خلال إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية وتعلم مهارات الإبداع والابتكار والعمل على اكتشاف المواهب.

وأشار حجازي، إلى أن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج الهادفة، فضلاً عن إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، بحيث تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع من خلال إتاحة قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية.

وتطرق الوزير، في حديثه، عن جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني، حيث أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير القدرات المهنية وزيادة القدرة التنافسية لها محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودي بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون بين البلدين في التعليم، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة للبلدين.

ووجه السفير السعودي الدعوة لوزير التربية والتعليم لحضور حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، والتي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي.