أخبار مصر.. موقع التنسيق يعلن إتاحة التسجيل لمستنفدى رغبات المرحلة الثالثة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق سيتيح إمكانية تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية الأسبوع المقبل، مشددة على التزام المدارس بالمواعيد المحددة لانطلاق الدراسة والعام الجديد، كما أوضحت الوزارة أنه لا نية لتأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد. أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/ "التموين": استلام الأرز الشعير من المزارعين ومستهدف توريد 1.5 مليون طن تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيلام الأرز الشعير من المزارعين، كما شكلت الوزارة لجنة فى كل موقع لاستلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزين" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد. "التموين": استلام الأرز الشعير من المزارعين ومستهدف توريد 1.5 مليون طن بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية لمدة 5 أيام فتحت بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى، اليوم ، ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/ بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية لمدة 5 أيام نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس التعليم: بدء الدراسة فى المدارس الدولية الأسبوع المقبل موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات