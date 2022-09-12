شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. موقع التنسيق يعلن إتاحة التسجيل لمستنفدى رغبات المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مكتب التنسيق إتاحة تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.
موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات
أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وأهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها.
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.
أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/
"التموين": استلام الأرز الشعير من المزارعين ومستهدف توريد 1.5 مليون طن
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيلام الأرز الشعير من المزارعين، كما شكلت الوزارة لجنة فى كل موقع لاستلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزين" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.
بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية لمدة 5 أيام
فتحت بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى، اليوم ، ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.