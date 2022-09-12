شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الطب النفسى بمصر: افتتاح مركز عكاشة للطب النفسى حلم حققته منذ 32 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عكاشة رائد الطب النفسى فى مصر، إن مركز الطب النفسى كان حلما كبيرا له، حققه منذ 32 عاما، لافتا إلى أن هذا المركز أصابه الشيخوخة مؤخرا، ومن هنا جاءت أعمال التطوير للمركز، واختتم كلمته موجها شكره لكافة الداعمين لعملية تطوير المركز، قائلا: الباقى لنا جميعا هو العمل الصالح.

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة عين شمس، بافتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بعد تطويره وتجديده، بمستشفيات الجامعة، وذلك بحضور د. أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي بالجامعة، والدكتور عوض تاج الدين، ود. أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ود. طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية للمشروعات.

كما شهد الحفل نواب رئيس الجامعة و ود.مها سيد مدير مركز عكاشة للطب النفسي ود. طارق عكاشة أستاذ الطب النفسى و المشرف على أعمال التطوير، و مديرو المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام ولفيف من الأساتذة والأطباء والمتخصصين، كما شهد الحفل ، الدكتور أشرف حاتم ، والدكتور أحمد ذكى بدر .

يذكر أن مركز عكاشة للطب النفسى يقوم بتقديم الرعاية الطبية النفسية عالية الجودة للمرضى النفسيين وضحايا الإدمان ، وهو مركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس ومخصص للإقامة قصيرة المدى.

ويتعاون المركز مع الجمعية العالمية للطب النفسى للبحوث والتدريب فى الطب النفسى ، ومنظمة الصحة العالمية للبحوث والتدريب فى الصحة النفسية .