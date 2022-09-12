شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى حرارة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :
- الاثنين 12 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الثلاثاء 13 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الأربعاء 14 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة
- الخميس 15 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة
- الجمعة 16 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
- السبت 17 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة