شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز يخاطب البرلمان لأول مرة كملك.. ويؤكد: الملكة كانت نموذجا يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الملك تشارلز الثالث أعضاء البرلمان في قاعة وستمنستر للمرة الأولى بعد تنصيبه ملكا، وأعرب عن امتنانه لخطابات التعزية التي ألقاها رؤساء مجلس اللوردات ومجلس العموم.

وقال، نقلاً عن شكسبير، إن الملكة الراحلة كانت "نموذجًا لجميع الأمراء الذين يعيشون".

وقال الملك: بينما أقف أمامكم اليوم، لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا ، والذي يذكرنا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرس أعضاء كلا المجلسين أنفسهم لمثل هذا الالتزام الشخصي لتحسين الجميع.

مضيفا: البرلمان هو "الأداة الحية والمتنفسة لديمقراطيتنا" وتذكير بـ "أسلاف القرون الوسطى للمنصب الذي دُعيت إليه".

وتابع: "اللوردات وأعضاء مجلس العموم، نجتمع اليوم لإحياء ذكرى الامتداد الرائع لخدمة الملكة المتفانية لأممها وشعوبها."

مختتما: "عندما كانت صغيرة جدًا، تعهدت جلالة الملكة الراحلة بنفسها لخدمة بلدها وشعبها والحفاظ على المبادئ الثمينة للحكومة الدستورية التي تكمن فى قلب أمتنا."