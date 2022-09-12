ضبط شخص يُنقب عن الآثار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخص؛ لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمسكنه وأمكن ضبطه، حيث عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار تقريباً تنتهي بسرداب به جدار من الحجر الجيري، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

بالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التعدي على التراث الأثري بالبلاد، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.