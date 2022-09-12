بينهم 6 أجانب.. ضبط 21 متهمًا بالتنقيب عن الذهب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر تنسيقاً والقوات المسلحة، حملة أمنية مٌكبرة؛ استهدفت القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 21 متهمًا (6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول).

كما ضبطت أجهزة الأمن 5 سيارات إثنين منهم بدون لوحات معدنية محمل عليهم (كمية من الأحجار التي يشتبه في أنها تحوي خام الذهب تزن 15 طن تقريباً)، وضبط (بندقية آلية – 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وضبط معدات وأدوات التنقيب (جهاز كشف عن المعادن – 10 مولدات كهرباء –3 اسطوانات بوتاجاز – 3 جهاز هيلتي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.