الداخلية تضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الإجتماعى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توصلت التحريات الفنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبي تلك الوقائع وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الغربية – الجيزة – البحيرة) أمكن ضبطهم، وذلك على النحو التالي :-

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بإرسال رسائل (للهاتف الخاص بإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) تحوي صور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

كما تم ضبطت أجهزة الامن (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)؛ لقيامه بابتزاز عدد من السيدات من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتحصل منهن على صور خاصة لهن.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة)؛ لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي (لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الجيزة) مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدي لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات بلاغات من بعض السيدات بتضررهم من اضطلاع مُستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور .