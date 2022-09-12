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القبض على سيدتان وعاطل لاتجارهم في المخدرات بعين شمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، سيدة، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول).
كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول – مقص معدني).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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