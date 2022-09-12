القبض على سيدتان وعاطل لاتجارهم في المخدرات بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، سيدة، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول – مقص معدني).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.