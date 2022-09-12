تعديل درجات الثانوية العامة.. حيلة عصابة للنصب على مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الادعاء بقدرتهما على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة حسابين على تطبيقي "تيليجرام، واتس آب"، يزعمان خلالهما إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلي نظير مقابل مادي يتم تحويله لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة - على خلاف الحقيقة- فضلاً عن قيامهما باتخاذ بعض الإجراءات لإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهم الإجرامي من الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلاً عن قيامهم باستخدام برنامج إلكتروني في عملية الرد آلياً على رسائل عملائهما خشية افتضاح أمرهم وكشف هويتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة "بفحصها تبين احتوائها على الأدلة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي").

بمواجهة المتهمان أقرا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة "بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية " لإيهامهم بقدرتهم على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق - على خلاف الحقيقة - على النحو المشار إليه وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.